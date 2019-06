Gestores do Estado querem rever prémios na TAP

A reunião entre o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e os seis administradores não executivos nomeados pelo Estado para a TAP terminou sem grandes avanços. Segundo apurou o, os gestores não executivos da companhia aérea avaliaram os diferentes cenários em que o Estado pode atuar face ao acordo parassocial assinado com a Gateway, nomeadamente a revisão do modelo de atribuição de prémios na companhia."É um tema que não fica resolvido num dia", disse aouma fonte conhecedora do processo, explicando que o encontro dos gestores nomeados com o ministro Pedro Nuno Santos serviu sobretudo para "preparar os próximos passos".Em comunicado a que oteve acesso, os administradores não executivos assumiram que "consideram importante rever e corrigir o modelo de atribuição de remuneração variável/prémios de desempenho" e que os bónus devem passar "pelo conhecimento prévio do conselho de administração da TAP".A margem de manobra do Executivo é reduzida: apesar de ter 50% do capital da TAP, no acordo parassocial assinado o Estado abdicou da gestão, cabendo-lhe sobretudo emitir recomendações à companhia.Foram indicados pelo Estado para a administração da TAP o ex-secretário de Estado do Turismo Bernardo Trindade; o advogado Lacerda Machado; a ex--presidente da SAG Esmeralda Dourado; o ex-CEO da SATA Gomes de Menezes; e a ex-presidente da Fundação Serralves Ana Pinho, além do chairman.Miguel Frasquilho, escolhido pelo Estado para presidir à administração da TAP, tem voto de qualidade. Os privados indicaram para a administração Antonoaldo Neves (CEO), Raffael Quintas (CFO) e David Pedrosa.