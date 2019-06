A TV Record e a Globo tiveram acesso a uma troca de mensagens entre Neymar e Najila Trindade, a mulher que acusa o jogador do PSG de violação. As mensagens têm a data de 16 de maio, depois do primeiro encontro de ambos em Paris (e da suposta violação), o dia em que a mulher gravou um vídeo com uma discussão entre ambos no hotel.Nestas mensagens de WhatsApp a mulher queixa-se que Neymar deixou-lhe as nádegas com hematomas depois do encontro da véspera e manda-lhe, inclusivamente, uma foto do traseiro como prova. O jogador responde a dizer que não foi o único culpado, pois ela "pedia mais".Também há mensagens do último domingo, dia em que o jogador divulgou um vídeo a dizer que tinha caído numa armadilha e que estava a ser vítima de extorsão.(As mensagens que se seguem foram transcritas pelo site UOL e estão conforme o orginal)Eu vou ir dormir, tá? Você não vem e está dando mancada me deixando esperando. Era só falar que não vinha.Em 15 (minutos) eu chego, eu estou indo. Estava me arrumando hahaha.Vai casar, não.Pro o jantar.(em resposta ao "vai casar, não") Graças a Deus, né?Meu celular vai descarregar, eu não sei onde está meu carregador, estou esperando, 203 (número do quarto).A última mensagem acima foi enviada às 17h18 de 16 de maio. As mensagens abaixo foram enviadas a partir de 18h16 do mesmo dia, quando Neymar já teria deixado o quarto do hotel.Independente do que você fez comigo, eu te perdoo. Fica bem aí. Qualquer coisa manda mensagem.Eu quero ir embora. Só isso.Ok.Najila manda suposta foto das nádegas vermelhas. Neymar envia emoji triste e de um homem com braços abertos. Najila manda mais uma suposta foto com hematomas nas nádegas.Eu estava de meia calça por causa disso. Você lembra de tudo ontem? Enfim.Óbvio.Pode me bloquear. Eu vou sumir, vou acabar com essa (palavrão) que estou sentindo. Não sei explicar.Relaxa, segue sua vida e está tudo certo.Se conseguir o voo de manhã me avisa, por favor.Ok, mando.O cara que eu conheci hoje não era o mesmo que ontem. Foi por esse Neymar de hoje que me apaixonei.Você não me conhece bem, sou normal.Todos somos.Neymar envia emoji de mãos unidas.É que ontem foi rápido e não tivemos tempo que conversar e hoje a gente trocou ideia.Pode ser. Eu estava empolgada em te conhecer, ontem foi tudo tão rápido. Daí pela manhã vi essas marcas, ontem mal falamos, você tava agitado, aí hoje chegou mais calmo. Ontem, eu estava calma, e hoje quem está agitava sou eu.Desencontramos. Pena que deu errado.Mas as marcas você foi culpada também hahaha você pedia mais (emoji de homem com braços abertos).(respondendo ao "desencontramos") Sim, infelizmente.(respondendo a "pena que deu errado") Não deu não, a gente se conheceu e foi legal. Dá para ver que você é uma pessoa maneira. Infelizmente, o episódio de hoje (da modelo dando tapas no jogador) estragou um pouco. Mas foi um prazer te conhecer.(respondendo a "mas as marcas você foi culpada também hahaha você pedia mais") Tá doido? Eu pedi para parar e você até pediu desculpas, mas agora mais uma pra terapia.Neymar envia emoji pensativo.Fica sussa. Você continua sendo Neymar e eu só uma qualquer. Se você mandou aquela foto para alguém, por favor, pede para apagar, porque não quero nada envolvendo meu nome com o seu.Jamais faria isso.Perto do que você fez, não seria nada. Mesmo que eu tenha me alterado só hoje (e pagado de louca, porque antes a ficha não tinha caído), você sabe muito bem o que você fez e como você me tratou. Aliás, destratou! Mesmo que isso fique em off para sempre e nunca mais nos falamos, lá no fundo você sabe o que aconteceu. Deus é justo e Ele dinheiro nenhum compra. Espero que você nunca sinta metade da angústia que eu senti nessa viagem. Acho que uma GP (Garota de programa) é tratada com mais empatia. O que mais me assusta nisso tudo é você realmente achar que foi tudo de boa, e eu sou totalmente louca. Mostra que seu cérebro só funciona dentro de campo e seu coração não funciona em lugar nenhum. Mas, enfim, seja o que for, não importa mais. Vou seguir e tomar o máximo de remédio possível para esquecer que um dia estive aqui para se tratada assim. Dorme bem e obrigada. Pelo menos agora, eu realmente sei quem é Neymar Jr.Najila manda uma mensagem no último domingo após o post de Neymar: "Você não mostrou a conversa toda", escreve ela. Najila manda um frame do vídeo da discussão entre ambos no hotel.E nem esses detalhes.Najila manda o áudio que foi divulgado hoje pedindo para Neymar "ser homem" e assumir o que fez.