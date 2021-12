Gouveia e Melo será o novo Chefe do Estado-Maior da Armada

Três meses depois da exoneração anulada por Marcelo Rebelo de Sousa, o almirante Mendes Calado foi mesmo afastado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). O sucessor será, como esperado, o vice-almirante Gouveia e Melo, que deverá tomar posse ainda esta quinta-feira.





CM apurou, as posições de Mendes Calado contra as recentes mudanças na lei orgânica que alterou a coordenação dos ramos militares voltaram a estar na base da decisão, comunicada ao almirante Mendes Calado pelo ministro da Defesa na terça-feira à noite. Desta vez, o Presidente da República estaria informado e aceitou a proposta do Governo. Na prática, o processo de afastamento de Mendes Calado esteve ‘congelado’ desde setembro e avançou agora. Não houve uma explicação oficial de nenhum dos organismos envolvidos para esta mudança.



Segundo oapurou, as posições de Mendes Calado contra as recentes mudanças na lei orgânica que alterou a coordenação dos ramos militares voltaram a estar na base da decisão, comunicada ao almirante Mendes Calado pelo ministro da Defesa na terça-feira à noite. Desta vez, o Presidente da República estaria informado e aceitou a proposta do Governo. Na prática, o processo de afastamento de Mendes Calado esteve ‘congelado’ desde setembro e avançou agora. Não houve uma explicação oficial de nenhum dos organismos envolvidos para esta mudança.

O nome do vice-almirante Gouveia e Melo – ex-coordenador da ‘task force’ que saltou para a ribalta devido aos resultados alcançados na vacinação da população portuguesa contra a Covid-19 – foi discutido esta quarta-feira pelo Conselho do Almirantado, a primeira das diligências formais para a aprovação do novo CEMA. Se em setembro este órgão superior da Marinha Portuguesa se tinha manifestado contra, agora não houve contestação. Segue-se o parecer do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, também favorável à nomeação. Após estas consultas, o Governo, que hoje aprovará Gouveia e Melo como CEMA em Conselho de Ministros, entrega a proposta de nomeação ao Presidente da República, que tem a palavra final no processo. Sabe o CM que, após a polémica de setembro, a posição de Marcelo mudou e que a exoneração de Mendes Calado foi aceite antes de qualquer anúncio oficial. Num processo feito em contrarrelógio, o vice-almirante deverá ser empossado em Belém ainda esta quinta-feira.





O Governo recusou comentar esta quarta-feira o assunto. Já o PSD mostrou-se alinhado com a decisão, sem questionar sequer o momento da mesma, a um mês de eleições Legislativas. “O ministro da Defesa percebeu algo que já se verificava há algum tempo. A Armada portuguesa não estava a ser de uma eficácia que correspondesse aos padrões e às normas que se pretendia”, disse Ângelo Correia, coordenador da área de Defesa no Conselho Estratégico do PSD.