Governante fez assessoria clandestina

Marco Capitão Ferreira, atual secretário de Estado da Defesa, terá prestado assessoria ao Ministério da Defesa, no início de 2019, sem ter um contrato celebrado com o ministério então liderado por João Gomes Cravinho, atual ministro do Negócios Estrangeiros. No âmbito da negociação dos contratos de manutenção dos helicópteros EH-101, Capitão Ferreira começou a participar em reuniões com os responsáveis da Defloc, empresa da Defesa extinta que era a dona das aeronaves, e da Força Aérea, em fevereiro de 2019, mas assinou um contrato de prestação de serviços com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), entidade do Ministério da Defesa, apenas em 25 de março desse ano.









