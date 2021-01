Cabrita anunciou esta quarta-feira no debate sobre a renovação do estado de emergência,alargamento do lay-off com pagamento dos salários a 100% para dar resposta à pressão a que estão sujeitos os portugueses.O ministro afirma ainda que moratórias e direitos de utilização de documentos caducados também serão alargados.Cabrita conclui que este mecanismo de estado de emergência permite que os eleitores possam votar nas presidenciais garantindo a segurança sanitária.