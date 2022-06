As famílias com mais dificuldades financeiras vão receber, durante os próximos três meses, mais um pagamento único de 60 euros para compra de produtos alimentares essenciais, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, durante o debate sobre política geral, no Parlamento.



A medida que vigorou em abril e maio será agora estendida "por mais três meses" e abrangerá "cerca de um milhão de famílias que beneficiam da tarifa social de eletricidade e todos os beneficiários das prestações mínimas", especificou o chefe de Governo, em resposta ao presidente do Chega, André Ventura.









Ver comentários