O Governo reuniu-se, na tarde desta segunda-feira, em Conselho de Ministros extraordinário para aprovação de um pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias e que visa responder ao contexto atual de inflação e aumento do custo de vida.Reunião teve início às 15h00, depois de António Costa defender que "é necessário assegurar que quer as famílias, quer as empresas têm condições de enfrentar esta situação", salientando que, em relação às empresas, só depois do Conselho de Ministros da Energia da União Europeia agendado para dia 9 é que fará sentido tomar medidas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, este fim de semana, que o pacote de medidas que o Governo irá apresentar deve ser urgente, flexível e dirigido aos mais carenciados, mas também à classe média.

20:21 | 05/09 Governo baixa IVA da eletricidade de 13% para 6% Governo baixou IVA da eletricidade de 13% para 6%

20:20 | 05/09 Governo congela preços dos passes e bilhetes da CP Governo congelou preços dos passes e bilhetes da CP

20:18 | 05/09 Governo atribui 125 euros extra a cada cidadão até 2700 euros mensais Governo decidiu atribuir 125 euros extra a cada cidadão até 2700 euros mensais

19:54 | 05/09 Costa afirma que Governo já fechou pacote de medidas de apoios sociais O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira aos jornalistas que o Conselho de Ministros extraordinário, que decorre desde as 15h00, no Palácio Nacional da Ajuda, já fechou o pacote de medidas de apoio social para combater a inflação.