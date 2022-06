O Governo vai apertar o cerco às empresas de gestão de condomínios, cuja atividade ainda não foi regulamentada, apesar de já ter entrado em vigor, a 10 de abril, a nova lei que aumenta as regras para os administradores dos prédios.



"O Governo está na fase de desenvolver o quadro regulatório final para a atividade profissional de gestão de condomínios, com vista a reforçar a manutenção e conservação do edificado nacional, bem como a proporcionar garantias de idoneidade, profissionalismo e responsabilidade no exercício destas funções", esclareceu ao CM fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação.









Ver comentários