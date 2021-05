Tarifa social da Internet entrará em vigor a 1 de julho. Saiba quem pode beneficiar do serviço

os beneficiários da tarifa social de eletricidade ou de água.

O Governo vai avançar com a tarifa social de acesso à Internet em banda larga, que permitirá aos cidadãos aceder a nove serviços básicos, iniciativa que deverá estar no terreno a partir de 01 de julho.A fixação do valor a pagar pelo serviço será determinada depois de uma negociação com os operadores de telecomunicações, sendo que o ministro referiu que a expectativa do Governo "é um preço para as famílias nesta tarifa compatível com o seu nível de rendimentos".A decisão foi tomada em Conselho de Ministros e Siza Vieira refere que se trata "de um serviço tão básico e necessário hoje em dia como a água e a eletricidade".O ministro prevê que a tarifa social de acesso à Internet entre em vigor a partir de 1 julho e quem poderá beneficiar do serviço serãoRelativamente à questão das reformas, "o Conselho de Ministros colocou à discussão pública o PRR", disse Siza Vieira garantindo que no documento estão todas as reformas com que o Governo se comprometeu.O ministro da Economia disse que o Conselho de Ministros aprovou, na semana passada, aJá sobre os novos usos do Cartão de Cidadão, Siza Vieira explica que "no regime atual, podemos prestar consentimento para partilha de dados. O que se prevê é que se possa passar a dar consentimento para a partilha de dados, com o objetivo de evitar mais interações".No final do Conselho de Ministros, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, adiantou que esta tarifa deverá abranger a mesma população que já tem tarifa social da eletricidade e água, cerca de 700 mil famílias.