Governo proíbe viagens de carro com mais de dois passageiros durante Estado de Emergência

O Governo fez saber esta quinta-feira que as deslocações em dias de Páscoa vão estar limitadas ao concelho de residência . No entanto, esta não é a única que medida que faz parte do pacote regulamentar do decreto que renova o Estado de Emergência por mais 15 dias devido à pandemia de coronavírus.Além da medida de confinamento das pessoas aos seus concelhos de residência, o Governo vai também limitar a duas pessoas a capacidade de transporte em veículos ligeiros, exceção feita a familiares diretos.Recorde que o Estado de Emergência foi prolongado em Portugal por mais 15 dias devido à evolução que a pandemia de Covid-19 está a ter no País. O novo coronavírus já matou 209 pessoas em Portugal e mais de 47 mil em todo o Mundo.