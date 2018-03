Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gregos em “stress” admitem cenário de saída limpa

Tsipras admitiu, em conversa com Marcelo, que "Portugal foi um exemplo positivo" na saída do resgate.

Por Diana Ramos | 09:13

O Presidente da República confessou que os governantes gregos admitiram "que estão com um stress" nos momentos que antecedem o fim do resgate externo.



"E nós percebemos isso. Lembram-se da discussão que havia em Portugal? Há uma saída, há duas saídas, há três saídas. Neste momento [os gregos] estão nesse debate [sobre] que tipo de saída", explicou Marcelo aos jornalistas após encontros com o primeiro-ministro Alexis Tsipras e com o homólogo grego, Prokopios Pavlopoulos.



Para o Chefe de Estado, no caso grego, o peso da dívida pública "exige uma negociação atenta". Antes, Tsipras já tinha admitido, em conversa com Marcelo, que "Portugal foi um exemplo positivo" na saída do resgate.