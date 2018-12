Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve dos enfermeiros abre último debate quinzenal do ano

Acompanhe em direto o último debate do ano no Parlamento.

15:58

Este é o último debate quinzenal de 2018 e o primeiro dos últimos dois meses, desde a discussão parlamentar do Orçamento do Estado para 2019, que ocupou os deputados desde meados de outubro a 29 de novembro, dia em que o documento foi aprovado em votação final global.



Assunção Cristas questionou António Costa sobre "a incapacidade de resolver problemas em diálogo", numa referência aos conflitos, por exemplo, nas forças de segurança, interna e externa, incluindo os bombeiros. A greve dos enfermeiros é outro dos temas em destaque no debate quinzenal.







Primeiro-ministro diz que "não é aceitável" greve dos enfermeiros a cirurgias programadas



O primeiro-ministro defendeu não ser aceitável que a greve dos enfermeiros já tenha adiado mais de 5.000 cirurgias programadas, considerando que "ninguém pode morrer pelo exercício do direito à greve".



No debate quinzenal, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, dedicou toda a sua intervenção a questionar António Costa sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, em particular, sobre o impacto da greve dos enfermeiros no número de cirurgias adiadas nos hospitais públicos.



"Se me pergunta se as greves a cirurgias programadas é uma prática aceitável, devo dizer que considero que não é aceitável. São mais de 5000 cirurgias que já foram canceladas, considero de facto grave, mas não me compete substituir aos dirigentes sindicais", afirmou o primeiro-ministro.