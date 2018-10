Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Há uma preocupação de controlar o défice", diz Marcelo sobre Orçamento de Estado

Presidente da República reagiu às últimas notícias sobre o orçamento do próximo ano.

11:04

Marcelo Rebelo de Sousa está esta terça-feira na Mata da Nossa Senhora do Castelo, em Vouzela, e foi daí que falou sobre o Orçamento de Estado 2019 aos jornalistas. O Presidente da República revelou que uma das maiores preocupações é o controlo do défice, mas assume que o país está no bom caminho para que tal aconteça.



"Uma preocupação fundamental é cumprir as metas do défice em termos europeus", assumiu, acrescentando que outros países como Espanha ou Itália não estão numa posição vantajosa para cumprirem com essas metas.



Marcelo vincou ainda que para si era "uma evidência que não haveria uma crise política até ao fim da legislatura" e que só terá mais comentários sobre documento quando o receber.