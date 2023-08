Hugo Soares critica "ausência" de Costa e diz que Governo está "sem rei nem roque"

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, considerou esta segunda-feira que o Governo está "sem rei nem roque", e criticou António Costa sobre as políticas que está a desenvolver na habitação, nos impostos e na educação.

"Onde é que está o doutor António Costa, onde é que anda o doutor António Costa, onde é que está o primeiro-ministro de Portugal, perante uma questão concreta da vida das pessoas, estudada, refletida, possível uma redução de impostos?", disse.

Hugo Soares, que falava na sessão de abertura da Universidade de Verão do PSD que decorre até domingo em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, assinalou a disponibilidade do partido para encontrar uma solução para o setor da habitação, afirmando que foi rejeitada pelo Governo, o que lamentou.

"É caso para dizer que o Governo está mesmo sem rei nem roque, é caso para dizer que a perda de autoridade do primeiro-ministro já não é só naquilo que os seus ministros fazem ou não fazem em determinados ministérios, é também na falta de autoridade de condução das políticas públicas", disse.

"Há uns comentadores da nossa praça que são os primeiros a dizer que não sabem do líder da oposição, que parece que o PSD está sem líder, e agora não há ninguém que pergunte onde anda há mais de um mês o primeiro-ministro, que não tem uma palavra para responder aos anseios principais da população portuguesa, onde é que está o primeiro-ministro", lamentou.

Hugo Soares referiu-se às dificuldades dos jovens que estão a "entrar na universidade sem ter condições de pagar um quarto ou ter uma habitação" e aos portugueses que estão "a pagar impostos no máximo", e criticou os "serviços públicos à míngua e o serviço do Serviços Nacional de Saúde fechados no verão", acusando o primeiro-ministro de fazer como "na canção e assobiar para o lado".

Para Hugo Soares, Portugal necessita de um primeiro-ministro que "não pense nas pessoas nos cartazes", como o PS tem espalhados pelo país, mas de um primeiro-ministro Portugal que "pense nas pessoas no dia-a-dia".

A Universidade de Verão do PSD arrancou esta segunda-feira, numa edição em que se assinalam 20 anos desta iniciativa de formação política, e que terá entre os oradores o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o antigo primeiro-ministro Durão Barroso e o ex-líder do CDS-PP Paulo Portas.

Os trabalhos encerram no domingo com uma intervenção do líder do partido, Luís Montenegro, assinalando a "rentrée" política do PSD. Desde 2003 que se realiza esta Universidade de Verão, promovida conjuntamente pelo PSD, a JSD, o Instituto Francisco Sá Carneiro e a delegação social-democrata do Partido Popular Europeu.

Nesta 19.ª edição participam 100 jovens, escolhidos entre 350 candidatos. De acordo com o diretor da universidade, os participantes foram escolhidos tendo em conta um "equilíbrio etário, entre os 18 de os 30 anos, de género, entre homens e mulheres, e de localização geográfica, para cobrir todo o país".