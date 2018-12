Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idália Serrão no Montepio leva Carlos César a mudar direção

Quatro vice-presidentes são eleitos esta quinta-feira pelos deputados socialistas.

08:51

A eleição de Idália Serrão para a administração da Associação Mutualista do Montepio, na lista de Tomás Correia, obrigou Carlos César a mexer na direção do grupo parlamentar do PS.



Quatro vice-presidentes são eleitos esta quinta-feira pelos deputados socialistas: Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e arguido no caso Galpgate, Ivan Gonçalves, até agora líder da Juventude Socialista, João Marques e Wanda Guimarães.



Para além de Idália Serrão , que renunciará em breve ao mandato, deixaram também os cargos de ‘vices’ João Galamba e João Torres, porque recentemente assumiram as secretarias de Estado da Energia e da Defesa do Consumidor na remodelação do governo de outubro.



Ivan Gonçalves foi convidado a continuar na vice-presidência que ocupava por inerência, na qualidade de líder da JS, funções que vai deixar de desempenhar no congresso que este fim de semana elegerá os novos órgãos nacionais da JS.