Rescaldo prossegue em Sintra e autarquia pensa já na reflorestação

Por Lusa | 22:23

O presidente da Câmara de Cascais disse este domingo que o fogo que deflagrou no sábado à noite na serra de Sintra continua em rescaldo e é altura de preparar a limpeza e reflorestação da área ardida com espécies autóctones.

"A situação está controlada, durante a noite vão manter efetivos ainda assim com bastante reforço no terreno, a nível de Proteção Civil, mas também com a chegada dos militares que irão fazer o patrulhamento da serra", explicou à Lusa Carlos Carreiras (PSD).

O autarca acrescentou que, a par dos trabalhos de controlo da frente ativa do incêndio que deflagrou, pelas 22h50 de sábado, na zona da Peninha, a tarde de domingo foi também ocupada com "as equipas para lançar os trabalhos de limpeza, logo que seja possível".