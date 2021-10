Iniciativa Liberal diz que não é tida nem achada na criação ou resolução de crise política

A Iniciativa Liberal defendeu esta sexta-feira que uma crise política "depende zero" do partido e que os liberais não são "tidos nem achados" na sua criação ou resolução, mas que estarão a "desempenhar o seu papel político" em qualquer cenário.

À saída da audiência, a propósito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, o presidente da Iniciativa Liberal e deputado único, João Cotrim Figueiredo, foi questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de se abrir uma crise política com um eventual chumbo do documento.

"A possibilidade que se abriu de haver uma crise política para um partido que tem um único deputado e tem o peso eleitoral que tem a Iniciativa Liberal é uma crise que depende zero da Iniciativa Liberal", começou por responder.

De acordo com o liberal, esta crise "é causada por outros, será resolvida ou aprofundada por outros".

"Tudo o que eu posso dizer é que a Iniciativa Liberal aqui estará para desempenhar o seu papel político importante e útil em qualquer dos cenários", comprometeu-se.

Questionado sobre se considerava responsável que o país tivesse que ir a eleições legislativas antecipadas, Cotrim Figueiredo foi perentório: "eu entendo a pergunta, mas não é a nós que tem que a fazer porque não somos tidos nem achados na resolução ou na criação dessa crise".

"Seja qualquer for o cenário, havendo ou não eleições antecipadas cá estaremos para representar o nosso papel que tem sido um papel de enorme exigência", garantiu.