Irmão de Marcelo Rebelo de Sousa na campanha socialista

António Rebelo de Sousa é o novo apoiante público de José Luís Carneiro a secretário-geral do Partido Socialista. O irmão de Marcelo Rebelo de Sousa entra assim publicamente na campanha interna do PS que já está na estrada. "Entendo que José Luís Carneiro é o candidato à liderança do PS que se apresenta como defensor de uma alternativa entre o neoliberalismo conservador e o coletivismo radical caduco", refere o Presidente do Conselho consultivo do OSCOT e professor catedrático numa nota enviada ao CM.

José Luís Carneiro já está em plena campanha, sendo que começa hoje em Braga, distrito pelo qual foi eleito à Assembleia da República. Amanhã estará com militantes do Porto. Também será mais a norte do país que Pedro Nuno Santos vai arrancar a caravana eleitoral. Ontem ficou-se a saber que há um terceiro candidato: Daniel Adrião vai concorrer pela quarta vez ao cargo de Secretário-geral do PS.