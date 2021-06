Irmão do presidente do conselho de administração da dona do JN e DN é militante do Chega

José Belo Galinha, irmão de Marco Galinha, presidente do conselho de administração da Global Media, dona do DN, JN e TSF, é militante do Chega, avança a revista SÁBADO esta sexta-feira.

A revelação surge após um vice-presidente do partido de André Ventura, Nuno Afonso, publicar um vídeo no YouTube onde ataca a alegada influência do Bloco de Esquerda no grupo Global Media, dias antes da audição parlamentar a Marco Galinha, sobre os cortes do pessoal no grupo de comunicação social. Nuno Afonso acusa o BE de "bullying" no caso da audicão no parlamento, e refere números internos dos negócios da Global Media, como "meio milhão de euros mensais em avenças, (…) número reduzido por uma questão de investimento", apontando o dedo ao BE por estar preocupado "com o bolso deles" e afirmando mesmo que Mariana Mortágua recebe anualmente "mais de cinco mil euros" pela coluna de opinião que assina no JN.

Questionado pela SÁBADO sobre como Nuno Afonso tem acesso a estas informações, o dirigente do Chega não revela. Nuno Afonso integrou uma fação, à qual pertencia também o irmão de Marco Galinha, José Belo, que acabou derrotada no congresso do Chega.

"Numa família com oito irmãos, como é a do CEO do [grupo], é perfeitamente possível haver sensibilidades políticas diferentes", afirma a administração da Global Media à SÁBADO.