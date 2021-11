As urnas das eleições diretas do PSD que opõem Rui Rio e Paulo Rangel na luta pela liderança do partido fecharam este sábado pelas 20h05.Os candidatos têm a esperança de vencer as eleições para depois se candidatarem às legislativas de dia 30 de janeiro. Paulo Rangel destacou este sábado que a participação dos militantes nas urnas foi "francamente alta".