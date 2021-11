"Eu vou ganhar": Rui Rio reeleito promete vitória do PSD nas legislativas

Rui Rio venceu este sábado as eleições diretas do PSD frente a Paulo Rangel e no seu discurso de vitória começou por deixar uma mensagem de agradecimento a todos os militantes."Este grau de participação engrandece o PSD. Esta eleição antes de ser a nossa vitória, é a vitória de base dos militantes do PSD", disse sendo muito aplaudido pelos seus apoiantes.O reeleito presidente do PSD destaca ainda que "a maior parte" da sua equipa são "pessoas que não" conhece e que "trabalharam para a vitória"."Agradecer aos que votaram em mim e aqueles que trabalharam por esta candidatura porque eu não prometi nada a ninguém. Não sou ingrato", acrescentou dizendo que muitas pessoas, mesmo aquelas que não são do PSD, esperavam a sua vitória.Para o presidente do PSD, o apoio "hoje é uma alegria" e amanhã "uma responsabilidade", uma vez que,não quer "desiludir ninguém".No final do discurso, Rio disse ainda que no dia 30 de janeiro o grande desafio será vencer as eleições legislativas para se tornar o Primeiro-ministro de Portugal.Questionado pelos jornalistas sobre as eleições legislativas de 30 de janeiro, Rui Rio não tem dúvidas e deixa uma garantia: "Eu vou ganhar"."Temos de ganhas as eleições legislativas para que possamos ter melhores empresas, para termos um País onde os jovens não têm de emigrar e com um Governo que olhe e modernize os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde", concluiu Rui Rio dizendo que a vitória deste sábado só faz sentido "se for para construir um Portugal melhor".