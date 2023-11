"Qualquer outra solução sem ser eleições será um agudizar da situação", afirma André Ventura

O importante agora é que "os partidos contribuam para ajudar da melhor forma o País", afirma Rui Tavares

Rui Tavares, líder do partido Livre, falou novamente ao País, depois do anúncio de demissão de António Costa e refere que "é sério o que se sucedeu no nosso País", mas que o importante agora é que "os partidos contribuam para ajudar da melhor forma o país".

"Espero que quando o Livre for chamado para com o Presidente da República discutir a situação nacional e depois ouvir o concelho de estado haja conformidade para a tomada de decisões", mas escusou-se a falar em eleições antecipadas por considerar que este é ainda "o tempo do Presidente de República", acrescenta.

O líder parlamentar diz, ainda, que é importante preparar os cidadãos para "o que aí vem" e dar segurança e transparência da democracia. E, ainda, que o partido irá proceder a uma reestruturarão interna.

"Cumprimos o 10.º aniversário a ouvir os cidadãos com propostas que sejam boas para a população, pois novas épocas necessitam de novos desafios e o Livre está preparado para todos os desafios do país", acrescenta.

"O Livre não é um partido incendiário, sobretudo quando uma situação já incendeia o país", refere o Rui Rocha, acrescentando que salientou que "não há nenhuma situação que o povo não possa gerir".



Diz, ainda, que se houvesse eleições agora no nosso partido isso seria positivo, mas "antes do Livre está o país". É importante ouvir os outros partidos, o Presidente da República e sobretudo os cidadãos, da forma mais ampla possível", finaliza.