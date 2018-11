Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já se sabe quem é a deputada que assinou por José Silvano no Parlamento

Emília Cerqueira vai dar uma conferência de imprensa para assumir o sucedido.

15:28

A deputada do PSD, Emília Cerqueira, assumiu a culpa de ter assinado as presenças em nome de José Silvano no Parlamento e vai dar uma conferência de imprensa esta sexta-feira à tarde, às 16 horas, a assumir isso mesmo.



Segundo avança o Observador, Emília Cerqueira vai assumir que o fez sem o pedido de José Silvano.



Em atualização