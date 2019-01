Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jerónimo de Sousa aplaude fim de propinas mas sem esquecer financiamento

Líder comunista lembra que o Governo anterior cortou cerca de mil milhões de euros ao ensino superior público.

Por Lusa | 19:34

O líder comunista regozijou-se esta sexta-feira com outras forças partidárias a defenderem o fim das propinas no ensino superior público, nomeadamente o PS, mas alertou para a necessidade de acautelar o financiamento do setor.



Jerónimo de Sousa falava aos jornalistas após a reunião com a Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.



"Surgiu a novidade de, de repente, surgir um grande consenso para a abolição das propinas. Dizemos isto com surpresa porque, desde há muito tempo, o PCP esteve contra a sua aplicação e procurou a sua revogação. Talvez tenha dado o quebranto ao PS, ao PSD e ao CDS...", afirmou.



Segundo o secretário-geral do PCP, "a questão das propinas e sua abolição pressupõe uma questão fundamental: a necessidade de financiamento do ensino superior público, uma questão-chave".



"Se não o fizermos, as dificuldades acabarão por não ser ultrapassadas", avisou, descrevendo, entre outros, problemas de instalações, mobilidade e funcionamento daquela instituição do ensino superior público.



Para Jerónimo de Sousa há "uma exigência que se coloca com uma nova visão do financiamento, na medida em que, durante o período do Governo anterior, foram cortados cerca de mil milhões de euros".