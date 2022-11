Jerónimo de Sousa, abandonou, este sábado, a liderança do PCP e é substituído por Paulo Riamundo.Jerónimo de Sousa era líder do PCP há 18 anos.Paulo Raimundo foi escolhido no último Congresso para a Comissão Política e Secretariado ainda no último mandato de Carlos Carvalhas, regressando agora à Comissão Política.Jerónimo decidiu abandonar o cargo devido ao seu estado de saúde que poderia se agravar devido às responsabilidade que o cargo político que desempenhava acarreta.