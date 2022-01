Jerónimo de Sousa regressa à campanha para as legislativas ao 11º dia

Ao 11º dia da campanha eleitoral, o secretário-geral do PCP regressa às ações da CDU, o PS e BE têm à noite comícios em Almada, enquanto o PSD, CDS-PP e PAN estarão pela região da Centro.

Depois da intervenção cirúrgica a que foi submetido no dia 13 de janeiro, Jerónimo de Sousa retoma hoje a sua participação na campanha eleitoral da CDU, que de manhã tem contactos com a população na Moita e ao fim da tarde um comício em Évora.

No PS, o secretário-geral, António Costa, inicia o dia em Fafe para contactos com a população, passando depois durante a tarde pelo Porto para uma arruada em Santa Catarina e à noite terá um comício no Pavilhão da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, em Almada.

O presidente do PSD, Rui Rio, escolheu o 11º dia de campanha eleitoral para as legislativas para estar em Leiria, onde à tarde tem uma reunião com a Comunidade Intermunicipal de Leiria e Coimbra e contactos com a população e comércio local.

As habituais conversas de fim de tarde de Rui Rio de hoje vão falar sobre o regime e contará com o social-democrata Paulo Mota Pinto.

Pelo Alentejo vai estar André Ventura, do Chega, que à noite vai ter um jantar-comício em Beja, mas horas antes ainda vai passar por Vila Real de Santo António para uma arruada.

A caravana do CDS-PP vai estar pela manhã na feira dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, e à tarde Francisco Rodrigues dos Santos terá contactos com a população em Aveiro, terminando o dia com um jantar-comício em Albergaria-a-Velha.

O Bloco de Esquerda tem hoje à noite, em Almada, um comício de encerramento da campanha no distrito de Setúbal, que conta com as presenças da coordenador do BE, Catarina Martins, Fernando Rosas, fundador do partido e mandatário político da lista, Joana Mortágua, cabeça de lista por este distriro.

A líder do PAN, Inês Sousa Real, começa o dia na Golegã a visitar o projeto Agrofloresta Paladin, para abordar o tema da transição para uma agricultura biológica, passando depois por Leiria para distribuir flyers e contactar com a população e em Aveiro tem uma reunião com associações de proteção animal. O dia termina com um debate online sobre proteção e bem-estar animal em Portugal.

Mais a Norte vai estar João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que de manhã visita o Hospital de Braga, almoça no mercado de Vila Nova de Famalicão, faz uma viagem de comboio entre Barcelos e Guimarães e de regresso a Braga visita o centro social e paroquial de Gualtar e noite tem uma'speed network', na universidade.

O dirigente do Livre e cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Rui Tavares, faz hoje à tarde uma ação de campanha no comboio da linha de Cascais.