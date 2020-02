Joacine Katar Moreira recorda "fina ironia", "inteligência" e "gentileza" de João Ataíde

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira lamentou esta sexta-feira a morte do deputado socialista e ex-secretário de Estado do Ambiente João Ataíde das Neves, recordando a sua "fina ironia", "inteligência" e "gentileza".

"Lamento profundamente a morte do deputado do PS João Ataíde das Neves, com quem sempre troquei palavras e ideias com respeito e alegria mútua", escreveu a deputada num texto publicado na sua página oficial de Facebook.

Nesse texto, acompanhado de uma fotografia do deputado, a deputada recordou ainda a "fina ironia", "inteligência" e "gentileza" de João Ataíde das Neves, com quem se cruzou na Assembleia da República depois de ter sido eleita em outubro do ano passado.

"Os meus sentidos pêsames à sua família e amigos. Que a sua alma descanse em paz", conclui Joacine Katar Moreira.

O deputado do PS, ex-presidente da Câmara da Figueira da Foz e antigo secretário de Estado do Ambiente João Ataíde morreu esta sexta-feira, aos 61 anos, de doença súbita, disse à agência Lusa o presidente daquele município.

Carlos Monteiro não adiantou pormenores sobre a morte do seu antecessor no cargo, apenas referindo que se deveu a doença súbita.

João Ataíde morreu durante a madrugada em Coimbra, onde estava após ter regressado de Lisboa na quinta-feira.

Antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz, cargo que ocupou durante uma década, João Ataíde renunciou ao mandato em abril de 2019, para integrar o Governo como secretário de Estado do Ambiente.

Nas últimas eleições, foi candidato a deputado nas listas do PS pelo círculo de Coimbra, tendo sido eleito.