João Galamba nega ter omitido informação à comissão de inquérito à TAP

João Galamba, o ministro das Infraestruturas, nega ter omitido informação à comissão de inquérito à TAP."O Ministro das Infraestruturas nega categoricamente qualquer acusação de que, por qualquer forma, tenha procurado condicionar ou omitir informação prestada à Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP", pode ler-se no comunicado enviado pelo gabinete do ministro esta sexta-feira.O político sublinha que toda a documentação solicitada pela CPI foi integralmente facultada.O ministro foi acusado pelo antigo adjunto, Frederico Pinheiro, de ter tido uma "reação irada", quando confrontado com a hipótese deGalamba aproveitou para esclarecer a polémica, dizendo que o Frederico Pinheiro foi demitido por "ter repetidamente negado a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito".