Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de Estado da Energia quer população a consumir mais eletricidade

João Galamba esteve na Guarda onde pediu aos habitantes locais para justificarem os investimentos na região.

15.02.19

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, pediu esta sexta-feira à população para consumir mais energia elétrica. O inusitado apelo foi feito na Guarda e está a causar controvérsia.



O governante esteve naquela região da Beira Alta e durante uma sessão de apresentação de investimentos em redes de distribuição pediu aos habitantes e às empresas locais que "consumam mais energia".



"Vão ser feitos investimentos significativos neste território e a maneira de justificar esses investimentos é os consumidores domésticos e os consumidores industriais garantirem a viabilidade destes investimentos, consumindo", acrescentou durante a sua intervenção.



Mais tarde, em declarações à rádio Altitude FM, o secretário de Estado deixou ainda a ideia de que o consumo naquela região deve ser potenciado, realçando a ideia de que "o interior tem a eletricidade mais barata".



Galamba lembrou ainda que as regiões do interior do país beneficiam da unidade tarifária, que aos olhos do Governo é "sinónimo de solidariedade nacional" e que permite que as populações paguem menos do que aquilo que deviam, uma vez que o investimento naqueles concelhos é superior.