O ministro das Finanças admitiu que a TAP precisará de mais do que os 500 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado para 2021. Ao ‘Negócios’ e Antena 1, João Leão não adiantou valores mas garantiu que o reforço não implicará um orçamento retificativo.“A pandemia está a ter um impacto muito mais forte do que era esperado”, justificou. Na entrevista, garantiu ainda manter os apoios para empresas e famílias “custe o que custar”, abrindo a porta ao prolongamento das moratórias até setembro.