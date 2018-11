Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Lourenço termina visita de Estado com deslocação à Base Naval do Alfeite

Presidente angolano afirmou, na sexta-feira, no Porto, antever "um futuro promissor" nas relações entre Portugal e Angola.

07:27

O Presidente de Angola, João Lourenço, termina este sábado, em Lisboa, a sua primeira visita de Estado a Portugal, com a deslocação à Base Naval do Alfeite.



João Lourenço é esperado durante a manhã na Base Naval de Lisboa e no arsenal do Alfeite, onde irá visitar a base operacional da Marinha portuguesa.



Durante a tarde de sábado não há programa oficial e o regresso do Presidente angolano a Luanda está previsto para domingo.



O Presidente angolano afirmou, na sexta-feira, no Porto, antever "um futuro promissor" nas relações entre Portugal e Angola.



João Lourenço disse ainda que espera um "desfecho", no primeiro trimestre de 2019, na negociação com o Governo português para simplificação dos procedimentos administrativos para a concessão de vistos de entrada, tendo já um "caminho delineado e bastante claro".



Na sexta-feira, em comunicado conjunto, os dois governos salientaram que os diversos encontros no âmbito desta visita de Estado "mostraram uma ampla convergência de pontos de vista e permitiram uma oportuna atualização de informação sobre a situação política, económica e social nos dois países".



Esta visita de Estado de três dias, que termina hoje, é também a primeira do género de um Presidente angolano a Portugal desde 2009, e envolveu a assinatura de 13 acordos entre os dois governos, tendo João Lourenço anunciado ainda que o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, visitará Angola em 2019.