Governo diz que Angola já pagou metade de dívida certificada

"Já certificados cerca de 200 milhões de euros de dívida e pagos cerca de 100 milhões de euros", avançou António Costa.

Por Lusa | 15:17

O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou esta sexta-feira que Angola já pagou a Portugal "cerca de 100 dos 200 milhões de dívida certificada", reconhecendo o "esforço muito grande, claro e inequívoco" das autoridades angolanas "para contribuir para o pagamento".



"Neste momento estão já certificados cerca de 200 milhões de euros de dívida e pagos cerca de 100 milhões de euros. É um processo em curso em que autoridades angolanas têm feito um esforço muito grande, claro e inequívoco para contribuir para o pagamento dessas dívidas e permitir que haja uma relação de confiança forte das empresas portuguesas", afirmou António Costa, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente angolano, João Lourenço, no Porto.



O chefe de Estado de Angola acrescentou que "o importante é que, uma vez certificada a dívida, a qualquer momento Angola líquida todas as dívidas pendentes".