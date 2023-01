Jorge Moreira da Silva considera "lamentável" presença do PSD na Convenção do Chega

Considero lamentável a presença do PSD na Convenção do Chega. É uma inaceitável normalização de um partido racista, xenófobo, extremista. Repito o que disse em 2020 e nas Diretas de 2022: nunca, jamais, em tempo algum. Viola os nossos valores e princípios. E nisso não se transige. — Jorge Moreira da Silva (@jmoreiradasilva) January 29, 2023

Jorge Moreira da Silva, candidato derrotado na corrida à liderança do PSD nas últimas eleições, considerou "lamentável" a presença do partido na Convenção Nacional do Chega. A publicação foi feita através do Twitter ao final da tarde deste domingo."É uma inaceitável normalização de um partido racista, xenófobo e extremista", pode ler-se na rede social.O adversário de Luís Montenegro nas últimas eleições para a liderança do PSD referiu ainda que a normalização do Chega viola "valores" e "princípios" e que a isso "não se transige".Este domingo, terminou a Convenção Nacional do Chega em Santarém. Ao longo de três dias, foram discutidos vários temas internos e externos ao partido. André Ventura foi reeleito com 98,3% dos votos e prometeu conquistar os portugueses e o Governo.