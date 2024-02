José Manuel Bolieiro, o 'motard' que conduziu a coligação à vitória

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, que conduziu a coligação PSD/CDS-PP/PPM nas eleições legislativas regionais de domingo à vitória, tem, entre as suas paixões, o motociclismo.

Neste sufrágio, em que a direita tornou a ganhar umas eleições legislativas regionais no arquipélago (a última vez foi em 1992, com o histórico social-democrata Mota Amaral), o político acelerou e, pese embora não tenha alcançado a maioria absoluta, é quase certo que o representante da República o vai nomear como presidente do Governo Regional, cargo onde esteve nos últimos três anos.

Em 2020, o PS ganhou as eleições, sem maioria absoluta, tendo-se formado uma coligação pós-eleitoral entre PSD, CDS-PP e PPM, suportada por uma maioria de 29 deputados, após assinar acordos de incidência parlamentar com o Chega e a IL (que o rompeu em 2023). PS, BE e PAN tiveram, no total, 28 mandatos.

José Manuel Cabral Dias Bolieiro, de 58 anos, é natural da vila da Povoação, na ilha de São Miguel, e reside em Ponta Delgada.

Filho de agricultor e de mãe doméstica, fez a licenciatura em Direito, em Coimbra, e exerceu advocacia entre 1991 e 1997.

Divorciado e pai de duas filhas (uma de 28 e outra de 26 anos), José Manuel Bolieiro assume como passatempos andar de mota, ir à praia no verão e praticar desporto.

Na gastronomia, é apreciador de pratos de marisco e, na literatura, são os livros sobre ensaios filosóficos e políticos os eleitos, particularmente a obra do filósofo Henri Bergson.

Militante do PSD desde 28 de abril de 1992, é pela direita que marcha. E assim é também por ocasião das Sanjoaninas, em Angra do Heroísmo, na Terceira, integrando a Marcha dos Coriscos, de São Miguel, criada em 2010 para desfazer o bairro entre as duas ilhas.

José Manuel Bolieiro foi, em 2010, um dos fundadores da marcha. E se na marcha como na política vai à direita, confessou o ano passado à Lusa nas Sanjoaninas que procura "ser centro", porque é no centro que "estará a virtude".

Os que lhe conhecem esta e outras facetas destacam que, na política, é "conciliador e persistente", além de ser um político que "faz pontes".

Por outro lado, apontam-lhe uma "excelente oratória", daí que faça quase todos os discursos de improviso.

No percurso político de José Manuel Bolieiro estão os cargos de deputado na Assembleia Legislativa Regional (1998-2009), de presidente da Assembleia Municipal de Povoação (2002-2009) e de presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada (2012-2020).

O presidente do PSD/Açores, função que desempenha desde 14 de dezembro de 2019, é conselheiro de Estado desde fevereiro de 2021.

Enquanto deputado na Assembleia Legislativa, Bolieiro integrou a Comissão de Acompanhamento do Processo de Revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (2005-2008), tendo sido esta comissão que redigiu a proposta de lei que conduziu à terceira revisão do Estatuto e que está atualmente em vigor.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu no domingo as eleições regionais dos Açores, mas ficou a três deputados da maioria absoluta, depois de apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação, que governa a região desde 2020, conseguiu 42,08% dos votos e 26 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 57 deputados.