Juiz presidente da comarca do Porto avança com ações contra Ministério da Justiça no caso do procurador europeu

José António Cunha, juiz presidente da Comarca do Porto avançou com duas ações contra o ministério da Justiça no âmbito da polémica com o procurador europeu José Guerra, avança a RTP.

Nos últimos dias, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, tem estado no centro de uma polémica após ter sido noticiado que, numa carta enviada para a União Europeia (UE), em 2019, o executivo português apresentou dados falsos sobre o magistrado escolhido para procurador europeu, José Guerra - após indicação do Conselho Superior do Ministério Público -, depois de um comité de peritos ter considerado Ana Carla Almeida a melhor candidata para o cargo.

O juiz do Porto considera que o procedimento do concurso para a Procuradoria Europeia é nulo por este ter sido afastado sem despacho da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e afirma que esta ação, que deu entrada no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, avançou após ter pedido o despacho, sem obter resposta do Ministério da Justiça.

A segunda ação deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, na qual o magistrado pede a anulação do ato que o excluiu da candidatura ao cargo na Procuradoria Europeia.