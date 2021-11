Líder da distrital de Lisboa do PSD manifesta apoio a Paulo Rangel

O líder da distrital de Lisboa do PSD, Ângelo Pereira, manifestou esta terça-feira apoio a Paulo Rangel por considerar que é quem "melhor representa a alternativa" em relação ao PS.

"Voto Paulo Rangel porque assume um contraste claro com o PS e fecha definitivamente a porta a blocos centrais e a pântanos em que o PSD seja menorizado", afirmou, num encontro do candidato Paulo Rangel com militantes de Lisboa.

O líder da distrital de Lisboa defendeu que todos os militantes têm "um dever especial de consciência" nas diretas do próximo sábado.

"Eu não sou exceção. Nessas eleições disponho de um voto individual e livre, pessoal e intransmissível e será igualmente um voto convicto, refletido e consciente, eu voto Paulo Rangel", afirmou, considerando que é também o candidato em melhores condições de "disputar o voto urbano".

Para o pós-diretas, o líder da distrital de Lisboa apontou como desafio que o PSD possa ganhar este círculo eleitoral, o maior do país, nas legislativas de 30 de janeiro.

Há dois anos, Ângelo Pereira apoiou Miguel Pinto Luz na primeira volta da disputa da liderança do PSD e Luís Montenegro.

Nestas eleições, a Área Metropolitana de Lisboa é a terceira estrutura com mais militantes em condições de votar (perto de 6 mil) tendo sido ultrapassada por Braga em relação às últimas eleições diretas, mantendo-se o Porto como a maior estrutura com quotas pagas.

Mais de 46 mil militantes do PSD vão poder votar, no próximo sábado, nas eleições diretas para escolher o presidente do partido entre o atual líder, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel.