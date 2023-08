Termina esta segunda-feira o prazo para a apresentação das listas de candidatos às eleições legislativas regionais da Madeira que se realizam no próximo dia 24 de setembro.



As listas serão afixadas à porta do Tribunal do Funchal, segundo informação da Comissão Nacional de Eleições (CNS), que acrescenta que, “dois dias depois, serão sorteados os lugares em que as candidaturas vão surgir nos boletins de voto”.









