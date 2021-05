Além dos 3,9 mil milhões do mecanismo de capital contingente, negociado com o Fundo de Resolução aquando da compra do Novo Banco, existe um outro acordo que obriga o Fundo a pagar todas as indemnizações (sem limites) decorrentes de litígios judicias. A revelação foi feita esta terça-feira por Evgeny Kazarez, presidente do conselho de administração da Nani Holdings, a sociedade que assumiu a posição da ...