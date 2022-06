Livre solidariza-se com mulheres e famílias dos EUA contra anulação do direito ao aborto

O Livre mostrou-se esta quinta-feira solidário com as "mulheres e famílias norte-americanas" que estão contra a decisão do Supremo Tribunal dos EUA de revogar a proteção do direito ao aborto no país, falando em consequências do 'trumpismo'.

"Vamos seguir atentamente todos os aspetos da política norte-americana e estamos solidários com as mulheres e as famílias norte-americanas que creem que as decisões fundamentais da sua vida sexual, familiar e reprodutiva, em determinadas condições que já estavam reguladas, devem ser tomadas por parte das próprias pessoas", declarou Rui Tavares, em declarações à agência Lusa.

O deputado único do Livre considerou que esta decisão "é uma consequência diferida da eleição de Donald Trump em 2016" e da "recusa de um senado republicano em deixar Barack Obama nomear um juiz para o Supremo ainda durante o seu mandato".

"Em poucos anos essa primeira decisão do Senado, e depois a eleição de Trump, deram três juízes conservadores e alteraram a composição do Supremo Tribunal dos EUA, o que faz com que Trump pode ter estado só quatro anos na Casa Branca mas o 'trumpismo' judicial vai demorar uma geração", sustentou.

Tendo em conta os juízes que entraram e o facto de estas nomeações serem vitalícias, advogou Rui Tavares, "o 'trumpismo' tem consequências para lá do mandato de Trump e para lá da própria jurisdição e território dos EUA".

"Porque permite-nos ver quais são as consequências da vaga nacional populista de 2016 ou 2018. Vai ter uma influência grande sobre o hemisfério ocidental, em particular os governos e presidências conservadoras em países da América latina", antecipou.

Tavares não crê que esta decisão terá um forte impacto na Europa, na qual o debate sobre o aborto "tem sido resolvido em termos políticos e eleitorais através de decisões de parlamentos ou em alguns casos, como em Portugal, em decisões de referendos".

Na opinião do deputado, a decisão "vai piorar muito a situação da polarização nos EUA e vai lançar grande incerteza sobre a política daquele país num ano em que há eleições para o congresso".

"Há também um aspeto de política internacional que não pode ser descurado, é que a presidência de Joe Biden também está em jogo, estas eleições de meio de mandato vão ser muito decisivas e a Europa tem que perceber que a política americana já entrou num período de grande incerteza, continuará, e não é garantido que esteja sempre do outro lado do Atlântico uma presidência que compreenda bem a cultura política da Europa e isso tem implicações a vários níveis", disse.

O Supremo Tribunal dos EUA anulou hoje a proteção do direito ao aborto em vigor no país desde 1973, numa decisão classificada como histórica que permitirá a cada Estado decidir se mantém ou proíbe tal direito.

Os juízes da mais alta instância judicial norte-americana, atualmente com uma maioria conservadora, decidiram anular a decisão do processo "Roe vs. Wade", que, desde 1973, protegia como constitucional o direito das mulheres ao aborto.

Esta decisão não torna ilegais as interrupções da gravidez, mas devolve ao país a situação vigente antes do emblemático julgamento, quando cada Estado era livre para autorizar ou para proibir tal procedimento.