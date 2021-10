Lobo Xavier preocupado e nada descansado com situação do CDS, mas não culpa ninguém

O antigo líder parlamentar do CDS-PP António Lobo Xavier disse este domingo estar "preocupado e nada descansado" com a situação do partido, mas não atribui responsabilidades inteiramente à atual direção, apesar de compreender quem acha que conseguiria fazer melhor.

António Lobo Xavier esteve hoje na homenagem ao histórico centrista Narana Coissoró, que completou 90 anos, e foi questionado pela agência Lusa sobre a atual situação do CDS-PP, começando por ressalvar que este almoço nada tinha a ver com vida do partido, apenas com a sua história.

Sobre se está preocupado com a atual situação do partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos, o centrista foi perentório: "sim, estou".