Pedro Nuno Santos diz que AD quer "aventura fiscal". Luís Montenegro acusa PS de "voracidade"

Esta segunda-feira ocorre um dos debates mais esperados dos portugueses com o frente a frente entre os principais candidatos a ocupar a chefia do Governo.Os líderes começaram o debate por falar no momento do dia, uma vez que, fora do Capitólio, estão centenas de polícias em protesto. "Injustiça foi criada por este Governo", atira Montenegro, Pedro Nuno Santos defende que "o estado de direito só funciona com polícias"."Do lado da direita temos assistido a uma incapacidade do PSD em liderar a direita. O mesmo não aconteceu à esquerda", atira Pedro Nuno Santos. O líder dos socialistas diz que o seu partido não vai apresentar uma moção de rejeição à AD, se não vencer as Legislativas, coisa que espera que "nunca aconteça".Montenegro diz que está disponível em governar com maioria relativa, e admite que é complicado alcançar a maioria absoluta. O líder do PSD não respondeu à questão sobre uma eventual moção de rejeição a um Governo de minoria do PS e Pedro Nuno diz que o "tabú" continua por esclarecer.Montenegro defende que com várias políticas fiscais, a AD prevê um caminho "difícil e exigente" que levará ao crescimento económico de 3% no final da legislatura. Pedro Nuno lembra que, ao contrário do PSD, o PS apresenta "um programa económico para dar respostas aos desafios de Portugal"."Só vamos ter melhores salários com uma economia mais forte", defende o socialista.O líder do PSD explica como será possível aumentar consideravelmente o salário médio em Portugal. "O PS vê os impostos para apresentar receita. O PS baixou os braços, não confia no que andou a fazer nos últimos anos", alega."Começa a ser uma marca do debate o Luís Montenegro não responder aos debates", atira Pedro Nuno, que diz que o social-democrata não esclarece como quer subir o salário médio para 1750 euros.Questionado por Montenegro, depois de lembrar que a economia portuguesa foi uma das que mais cresceu, Pedro Nuno diz que "umas coisas correram bem e outras mal" nas medidas para a Economia os últimos anos.O líder do PS volta a valar em "aventura fiscal" nas medidas da Aliança Democrática.Pedro Nuno Santos esclarece que o problema de habitação é "europeu". "Ao longo dos anos adotamos medidas, algumas dão resultados outras não", diz, antes de recordar que as medidas na habitação demoram a surtir efeito."Temos o país todo em obra. Há medidas para aumentar construção privada", acrescenta Pedro Nuno, antes de referir que têm sido construídas muitas casas em autarquias do PSD graças ao PS.Montenegro lembra que Pedro Nuno Santos prometeu que, no 25 de Abril, não haveria portugueses sem casa, o que, segundo o líder da AD, está longe de ser possível."Nem parece que tutelou a habitação", atira Montenegro depois de uma ligeira altercação entre os líderes políticos."Não há senhorios sem inquilinos", diz Pedro Nuno, que defende que não quer o estado a fazer o papel de inquilinos, mas que é necessário regular as rendas."Intervir no mercado desta forma não é o caminho correto", responde Montenegro.Antes do frente a frente, os líderes do PS e PSD concordaram que o debate que os opõe será definidor para o futuro do país, com o socialista a alertar para "retrocessos" da AD que quer ser uma "mudança segura".

À chegada ao Cineteatro Capitólio, em Lisboa, onde vai decorrer o frente-a-frente que o vai opor ao líder do PSD, Luís Montenegro, em representação da Aliança Democrática (que junta sociais-democratas, CDS e PPM), o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, antecipou que o debate vai ser "definidor da sociedade portuguesa".

Pedro Nuno Santos defendeu que o PS, "ao longo destes anos, fez um trabalho muito importante, tem resultados para a apresentar", salientando que a "economia cresceu, os salários aumentaram, as pensões também aumentaram".

"Mas ainda temos problemas. Nós temos resultados, não estamos satisfeitos, e é por isso que nós queremos continuar a avançar. Essa é a nossa ambição", disse.

O líder socialista rejeitou estar nervoso para o debate, mas disse não esconder que vai ser "muito importante" porque vai opor duas "pessoas das quais um deles será primeiro-ministro".

Pedro Nuno Santos defendeu ainda que a Aliança Democrática tem um "programa que é uma aventura fiscal e de grande irresponsabilidade orçamental".

Luís Montenegro, que chegou poucos minutos depois de Pedro Nuno Santos ao Capitólio, considerou que este debate é "muito relevante e importante para esclarecer os portugueses sobre os propósitos" das candidaturas da Aliança Democrática e do PS, "que verdadeiramente disputam a liderança do próximo governo".

"Teremos ocasião de trocar argumentos e dar aos portugueses todos os instrumentos necessários para tomarem uma opção. Essa opção marcará não só os próximos quatro anos do país mas aquilo que nós ambicionamos ser nas próximas décadas", salientou.

À entrada do Capitólio, cerca de duas dezenas de militantes da Juventude Socialista (JS) - entre os quais o seu secretário-geral, Miguel Costa Matos - aguardavam os dois líderes, tendo recebido ambos com cânticos de "o povo vai votar e o PS vai ganhar".

Momentos depois da entrada dos dois dirigentes, um protesto das forças de segurança (PSP e GNR) chegou ao Capitólio, vindos do Terreiro do Paço, em Lisboa, onde esta segunda-feira tinham uma manifestação marcada.