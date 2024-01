Foi quando Luís Montenegro se dirigiu ao púlpito que a plateia do congresso da AD no Estoril foi ‘enfeitada’ com bandeiras de Portugal. A AD defende uma "isenção de impostos sobre os prémios de desempenho até ao limite de um vencimento mensal", anunciou. Trata-se de "15.º mês não tributado" de forma a "representar a ideia de que vale a pena fazer mais e melhor".









