MAI aceita nomeações para PSP de Lisboa e Unidade Especial de Polícia

O Ministro da Administração Interna (MAI) anuncioi, este domingo, os novos comandantes do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública e da Unidade Especial da Polícia (UEP).O Superintendente Luís Carrilho, ex-comandante das forças de Polícia das Nações Unidas em operações, ex-Conselheiro de Polícia das Nações Unidas (UNPOL), ex-diretor da Divisão de Polícia no Departamento de Operações de Paz da ONU em 2017 e ex-Chefe do Serviço de Segurança da Presidência da República (Oficial de Segurança do Presidente da República) foi nomeado o novo líder da UEP e o Superintendente Fiães Fernandes assume o comando da PSP de Lisboa.José Luís Carneiro aceitou as propostas de nomeação dos Superintendentes apresentadas pelo novo Diretor Nacional da PSP, Superintendente-Chefe José Barros Correia.