A guerra na Ucrânia tem sido um dos fatores para a subida dos preços em Portugal, mas a maioria dos portugueses acredita que o aumento se deve também a erros do Governo.

Sondagem: Culpa do aumento dos preços é do Governo?







Segundo o último barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e ‘Negócios’, quando questionados se a culpa do aumento dos preços em Portugal, sobretudo nos combustíveis, é apenas da guerra ou também devido a erros do Governo nestes últimos seis anos de governação, 75,9% dos inquiridos respondem que também é do Governo.









