Mais salários isentos de IRS e layoff a 100% em 2021

O PS quer alargar o patamar até qual os rendimentos como salários ou pensões estão isentos de IRS, segundo uma alteração ao Orçamento do Estado para 2021 apresentada esta sexta-feira. "Em 2021, o mínimo de existência sobe 100 euros para acomodar o aumento do salário mínimo nacional", anunciou a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, indo ao encontro das exigências de PCP e BE.Se esta proposta for aprovada, o atual limite até ao qual os rendimentos brutos estão livres do pagamento do imposto sobe de 9215,01€ ao ano ou 658,2€ por cada um dos 14 meses de remuneração para 9315,01 €/ano ou 665,4 €/14 meses. Quanto ao número de beneficiários, Ana Catarina Mendes não conseguiu apontar um número, mas garantiu que "dezenas de milhares de famílias serão abrangidas" por este alívio fiscal.O PS propõe ainda "o layoff pago a 100% e o alargamento do novo apoio extraordinário aos sócios-gerentes e trabalhadores informais", o que permitirá aumentar o número de beneficiários "de 170 mil para mais de 250 mil", afirmou a deputada do PS. "Muitas destas propostas foram conversadas com o PCP e BE", sublinhou, garantindo que "não há divórcios" com os bloquistas.O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, disse esta sexta-feira que a aproximação do Governo "ainda é pequena", avisando que "quer ir ainda mais longe". O PS admite a exclusividade para os profissionais do SNS após a pandemia, mas o PCP diz que "agora é o momento". Quanto ao layoff a 100%, o deputado congratula-se, mas quer "que noutros mecanismos, como no isolamento profilático, também não haja perda salarial".