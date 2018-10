Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Major-General Nunes da Fonseca é o novo Chefe do Estado-Maior do Exército

Está escolhido o sucessor de Rovisco Duarte, que se demitiu na sequência da polémica do roubo das Armas de Tancos.

13:03

O Major-General Nunes da Fonseca é o novo Chefe do Estado-Maior do Exército, sucedendo a Rovisco Duarte, que se demitiu na sequência da polémica do roubo das Armas de Tancos. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, em Bruxelas.



O general do Exército é o segundo Comandante Geral da GNR, cargo que ocupa desde junho.



Acumulado às duas funções, Nunes da Fonseca é também Inspetor da Guarda.



A tomada de posse realiza-se esta sexta-feira, às 19 horas, no Palácio de Belém.



O primeiro-ministro acrescentou ainda que decorrerá ainda esta sexta-feira um Conselho de Ministros eletrónico, de forma a que o nome seja formalmente proposto ao Presidente da República.