Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD quer ministro da Defesa a explicar demissão de Rovisco Duarte

Diferença de versões do ex-chefe do Estado-Maior do Exército justifica ação do partido.

Por Wilson Ledo | 08:53

A "dissonância de explicações" na demissão do chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) Rovisco Duarte levou o PSD a ponderar a audição no Parlamento do novo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho.



"O CEME alegou aos órgãos de soberania que saía por razões de natureza pessoal e disse aos seus pares do Exército que saía por razões de natureza política. Este é um facto da maior gravidade", reagiu Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD.



Os sociais-democratas querem ir "até às últimas consequências" neste caso de Tancos, que acusam o primeiro-ministro António Costa de "desvalorizar". Para Negrão, a audição ponderada pelo PSD não choca com a comissão parlamentar de inquérito sobre Tancos pedida pelo CDS-PP e que deverá ser aprovada na próxima semana.



Já o PS, através de Carlos César, considerou "normal" que Gomes Cravinho seja ouvido em breve no Parlamento. Contudo, o líder parlamentar do PS crê que está "virada uma página" e que "já se está em outra fase do processo".



Segundo a Lusa, o novo ministro da Defesa já convocou para audições os possíveis sucessores do general Rovisco Duarte, que apresentou a demissão na passada quarta-feira.



Gomes Cravinho forçou a saída de Rovisco Duarte

Após assumir funções na segunda-feira, o novo ministro da Defesa terá forçado a demissão de Rovisco Duarte.



Segundo o Observador, se o chefe do Estado-Maior do Exército não se tivesse demitido, "teria provavelmente sido demitido".



Apesar de nas declarações públicas Rovisco Duarte justificar a saída com "motivos pessoais", nas explicações ao Exército referiu motivos políticos.