A população de Mangualde, sede do concelho beirão onde o histórico socialista Jorge Coelho nasceu há 66 anos, despediu-se este sábado do filho da terra, falecido a 7 de abril, vítima de ataque cardíaco, num último adeus marcado por aplausos e cravos vermelhos.









O cortejo fúnebre teve início pela manhã, em Lisboa, após uma missa de corpo presente na Basílica da Estrela, onde compareceram diversos companheiros de partido de Jorge Coelho, como o líder do Governo, António Costa, ou os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do Ambiente, João Matos Fernandes.

De tarde, após a homenagem em Mangualde, a cerimónia fúnebre terminaria no Cemitério de Santiago de Cassurrães, onde o caixão com o corpo de Jorge Coelho foi depositado no jazigo de família.