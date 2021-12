Marcelo abre a porta a referendo sobre regionalização em 2024

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este domingo que é favorável à realização do referendo à regionalização em 2024 e exortou os partidos políticos a colocarem as suas ideias sobre o processo à discussão nas próximas eleições Legislativas.“É o momento natural para os partidos políticos submeterem à apreciação dos portugueses as suas convicções e as suas ideias sobre a regionalização: processo e calendário”, disse, no encerramento do XXV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em Aveiro.