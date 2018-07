Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo anuncia nova visita a São Tomé e Príncipe em maio de 2019

Presidente da República viaja por ocasião da celebração do centenário da comprovação da teoria da relatividade.

Por Lusa | 22:09

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira que fará uma nova visita a São Tomé e Príncipe em maio de 2019, por ocasião da celebração do centenário da comprovação da teoria da relatividade.



O chefe de Estado fez este anúncio durante o encontro "Ciência 2018", no Centro de Congresso de Lisboa, que contou com a participação do ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação são-tomense, Olinto Daio.



Dirigindo-se a Olinto Daio, Marcelo Rebelo de Sousa declarou: "Senhor ministro de São Tomé e Príncipe, e bom amigo, ainda não há muito tempo nos encontrámos lá, e lá voltarei em maio do ano que vem, para a celebração a propósito da comprovação da teoria da relatividade, na ilha do Príncipe".



O Presidente da República referia-se às observações realizadas pelo astrónomo inglês Arthur Eddington em 29 de maio de 1919, durante um eclipse total do Sol, na ilha do Príncipe - então sob administração colonial portuguesa - que permitiram comprovar a teoria de Albert Einstein.



Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de Estado a São Tomé e Príncipe entre 20 e 22 de fevereiro deste ano.